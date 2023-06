Genova Nervi, limitazioni sul viadotto di via Donato Somma

Stop ai mezzi sopra le 3.5 tonnellate. Limiti a 30 km orari e corsie ridotte

Lavori di posizionamento, questa notte, di segnaletica orizzontale e verticale e indicazioni per le nuove limitazioni sul viadotto di via Donato Somma, alla fine di corso Europa.

In tale porzione di strada sono stati anche sistemati dei paletti.

L’allarme era partito dalla segnalazione di diversi residenti che avevano evidenziato un ammaloramento dello stesso viadotto.

La notizia era stata diffusa sui social e a tale proposito era arrivata la smentita di un presunto pericolo da parte dapprima dal presidente del Municipio Bogliolo, poi dal vicesindaco Piciocchi. Ora, invece, è stata presa questa decisione a livello cautelativo.

I lavori di questa notte in cui è stata posizionata la segnaletica

L’ordinanza comunale è arrivata martedì 27 giugno, dopo diversi rilievi tecnici e interventi da parte di polizia locale e vigili del fuoco.

La direzione della mobilità e dei trasporti del Comune di Genova ha annunciato il “divieto del transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate”, il “limite di velocità a 30 chilometri orari per tutti i mezzi”, la “riduzione delle due corsie di marcia da 5 a 3,5 metri di larghezza”.

Ora toccherà ai tecnici effettuare le verifiche del caso e sistemare il viadotto.

Per fortuna è stata scongiurata l’opzione di chiusura di una intera corsia, come inizialmente era stato ipotizzato dai tecnici. Cosa che avrebbe mandato in tilt il traffico in zona con l’unico possibile sbocco far ritornare i due sensi di marcia a Nervi.

Altra problematica, sorge per i mezzi pesanti, in caso di chiusura dell’autostrada.