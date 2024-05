Sarzano in mano a centri sociali e stranieri violenti, Garau: residenti preoccupati

“Non ne possiamo più. Piazza Sarzano in queste ultime settimane è in una situazione esplosiva e molto preoccupante.

È stata letteralmente devastata da scritte anarchiche bei giorni prima del 25 Aprile, anche con minacce dirette ai ‘fascisti’.

La stessa sera del 25 aprile i giovani dell’ex Latteria occupata hanno messo musica a tutto volume fino a tardi, con i residenti impotenti e ostaggio dell’evento.

Nella giornata di ieri due gruppi distinti di ‘minori stranieri non accompagnati’ hanno preso a calci le moto in via Ravasco e, visibilmente ubriachi, alcuni degli stranieri violenti hanno disturbato i residenti del quartiere”.

Lo ha dichiarato oggi uno dei portavoce dei residenti di Sarzano, Claudio Garau, che danni si batte contro il degrado e per la legalità nel Centro storico genovese, all’indomani del grave episodio che ha visto otto anarchici arrestati nell’ex Latteria occupata di Stradone Sant’Agostino.

Sarzano in mano a loro: anarchici aggrediscono carabinieri. Otto arresti

“Da tempo – ha aggiunto Garau – i residenti chiedono più controllo per l’ex Latteria occupata e il quotidiano spaccio e consumo di sostanze stupefacenti intorno e dentro la Metro.

Io stesso ho scritto più volte a Tursi affinché venga discussa una specifica interrogazione in consiglio comunale.

Consapevoli del grande impegno delle Forze dell’ordine, che ringraziamo, chiediamo a un ulteriore controllo non soltanto nelle ore critiche notturne, ma anche di giorno.

In settimana scriverò nuovamente all’assessore comunale alla Sicurezza per ottenere un maggiore controllo della zona di Sarzano, che ormai è diventata terra di nessuno”.