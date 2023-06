La 16^ edizione dell’Annuario Ligure dello Sport

Per la sedicesima volta, con l’Annuario Ligure dello Sport, ecco arrivare tutto lo sport della Liguria in un’unica pubblicazione.

La presentazione all’Ocean Live Park di Genova in occasione del Grand Finale di The Ocean Race la nuova edizione dell’Annuario Ligure dello Sport.

Michele Corti e Marco Callai firmano l’ormai tradizionale e atteso censimento dello sport ligure con tutti i dati, numeri e risultati dell’anno.

Le 1997 società sportive della Liguria, appartenenti a 48 Federazioni, 15 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite.

Tutte sotto la lente di ingrandimento dell’Annuario insieme ai risultati e gli eventi principali della stagione sportiva 2022-2023.

I numeri, sport per sport, hanno la loro rilevanza. Dai 27208 atleti e 267 società del Calcio alla forte espansione di Tennis e Padel (16609 e 142) per una top 10 comprendente anche la Vela (15043 e 80), Pesca Sportiva e Attività Subacquea (10231 e 214), la Pallavolo (9574 e 99), la Pallacanestro (9000 e 80), il Nuoto, la Pallanuoto, il Sincro e i Tuffi (6549 e 46), gli Sport Equestri (5800 e 51), l’Atletica Leggera (5413 e 64) e la Ginnastica (4210 e 57). In Liguria, secondo il rapporto Centro Studi e Uffici Statistici del CONI ogni 100.000 abitanti ci sono 9.549 atleti e 133 società sportive. La nostra regione è al quinto posto per indice di densità sportiva, preceduta soltanto da Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Marche.

L’Annuario Ligure dello Sport 2023, realizzato con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi e con il supporto di Fondazione Carige, racconta in 400 pagine il mondo sportivo della Liguria e i suoi appassionati protagonisti: atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara.

L’Annuario Ligure dello Sport 2023, curato dai giornalisti Michele Corti e Marco Callai con la preziosa collaborazione di Cristina Cambi nell’ambito della 24° edizione del progetto Stelle nello Sport, censisce Istituzioni, Sport e Media. Nel capitolo istituzionale sono indicati Sindaci, Assessorati e Delegati allo sport dei 235 comuni della Liguria. Poi, disciplina per disciplina, tutti i riferimenti di comitati e delegazioni regionali e provinciali e naturalmente delle società sportive.

Questa 16a edizione, alla vigilia delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, vede in copertina Alice e Asia d’Amato (ginnastica), Linda Cerruti e Marta Cantero (nuoto artistico), Gian Filippo Mirabile (canottaggio), Davide Costa (atletica leggera), la Pro Recco Pallanuoto campione d’Italia e d’Europa, Filippo Armaleo (scherma), Andrea Puppo (tennistavolo), il Team Genova protagonista a The Ocean Race e Camilla Moroni (arrampicata).

L’Annuario approfondisce anche alcuni dei più importanti progetti sportivi in Liguria: da Stelle nello Sport (con la Festa dello Sport in scena al Porto Antico di Genova dal 19 al 21 maggio 2023) a Sport Ability, da “The Ocean Race” a “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”. L’Annuario può essere ordinato alla mail annuario@liguriasport.com al costo di 15 euro (spedizione inclusa) e contribuirà alla raccolta fondi di Stelle nello Sport a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Maggiori info su www.liguriasport.com/annuario.

“L’Annuario Ligure dello Sport, giunto quest’anno alla 16^ edizione, continua a sorprendere per varietà, ricchezza e cura dei contenuti. Un’ enciclopedia dello sport della nostra regione che rende il giusto merito alle migliaia e migliaia di atleti, tecnici e dirigenti che si impegnano e lavorano ogni giorno per migliorare e arricchire, per qualità e quantità, la nostra offerta sportiva”, scrive nel suo intervento in apertura il governatore Giovanni Toti.

“L’Annuario Ligure dello Sport è un volume ricco di informazioni su Società, dirigenti, Federazioni, Istituzioni e media, un punto di riferimento per gli operatori: una grande testimonianza del nostro mondo che quest’anno acquisisce ancora più valore a ridosso dei grandi eventi che vedranno Genova protagonista. Scorrendo le sue pagine è facile comprendere le motivazioni che hanno portato la nostra città a candidarsi ed essere scelta come Capitale Europea dello Sport 2024”. Queste le parole del Sindaco di Genova Marco Bucci.

“L’Annuario Ligure dello Sport rappresenta uno strumento di eccellenza nella promozione e nel censimento dell’intero mondo sportivo, una vera e propria istituzione per migliaia di società, atleti e appassionati”, dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

“E’ stato un anno ricco di sport, costellato da grandi appuntamenti, dove Genova ha sempre risposto presente

e con cui abbiamo anche evidenziato la componente valoriale e culturale che lo sport costantemente veicola – afferma l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi – Dopo il Grand Finale di The Ocean Race e alla vigilia di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, abbiamo tanti progetti in cantiere, di diversa natura, per una Genova sempre più sportiva, a livello agonistico e promozionale, che è quotidianamente raccontata in modo eccellente da Michele Corti e Marco Callai che con questa pubblicazione completano l’ampio ventaglio di attività al servizio del mondo sportivo ligure ideate e realizzate all’interno del prezioso progetto di Stelle nello Sport”.