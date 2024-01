Polizia Ferroviaria Ligure: tempi di bilancio per il 2023

Nel corso del 2023, la Polizia Ferroviaria ligure ha registrato notevoli miglioramenti nelle sue operazioni e risultati, come confermato dalla dr.ssa Bianca Venezia, il nuovo Dirigente della Polfer.

Con sede in via del Lagaccio a Giugno del 2022, il dirigente ha notato un significativo aumento dei controlli, con oltre 160.000 persone monitorate nell’intera regione, in confronto alle circa 140.000 del 2022.

Le attività di pattuglia nelle stazioni principali sono cresciute a circa 12.500 servizi, con l’introduzione, dallo scorso ottobre, del personale militare per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza accanto alla Polfer.

Inoltre, il numero dei treni scortati ha registrato un notevole incremento, raggiungendo quasi 2000 a fine anno rispetto ai 1212 del 2022.

Si sono verificati diversi sequestri, tra cui armi, sostanze stupefacenti e documenti falsi, con un’attenzione predominante verso i reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze illegali e il porto abusivo di armi.

La Polizia Ferroviaria ha intensificato le attività preventive con 40 operazioni di controllo del territorio, tra cui 15 “stazioni sicure”, 12 operazioni mirate al contrasto dei furti di rame e 13 “Rail Safe Day” per prevenire comportamenti pericolosi sui binari.

Sono state elevate 277 contravvenzioni per violazioni al regolamento ferroviario, principalmente per l’attraversamento non autorizzato dei binari.

Tra le operazioni rilevanti, spicca l’individuazione di un presunto ladro di rame ferroviario che aveva causato ritardi nel traffico ferroviario nel ponente genovese.

La Polizia Ferroviaria ha anche dedicato grande attenzione alle aggressioni ai capitreno, individuando i responsabili in 32 occasioni su 42 episodi denunciati nel corso del 2023, grazie alla videosorveglianza e alle testimonianze dei viaggiatori.

Un altro punto focale è stato il rintraccio dei minori non accompagnati, con 164 ragazzi rintracciati e riaffidati alle autorità competenti nel corso dell’anno.

Infine, la Polizia Ferroviaria ha continuato il suo impegno nel progetto “Train…to be cool” promuovendo incontri nelle scuole, coinvolgendo oltre 2000 studenti e incluso un momento speciale con i bambini ricoverati al Gaslini di Genova.

Questa intensa attività operativa ha contribuito a migliorare la sicurezza e a sensibilizzare sul rispetto delle leggi presso le comunità della regione ligure.