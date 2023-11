Treni in tilt e furti rame: preso dalla Polfer elettricista 50enne

È stato individuato e denunciato dagli investigatori della Polizia ferroviaria di Genova il ladro di rame che ha più volte mandato in tilt il traffico dei treni nel Nodo genovese nelle ultime settimane.

Si tratta di un cinquantenne elettricista disoccupato, da tempo abitante nel capoluogo ligure, al quale nell’ipotesi investigativa formulata dalla Polfer sono stati attribuiti i furti di rame recentemente commessi nel Ponente cittadino.

Le trecce in rame ferroviarie sono state più volte trafugate tagliando a pezzi quelle utilizzate per gli impianti di sicurezza e segnalamento che, rilevando l’anomalia tecnica, bloccavano la circolazione dei treni sino all’intervento del personale ferroviario competente per le operazioni di ripristino.

L’attività di indagine ha accertato che la persona sospettata aveva anche venduto il rame rubato a un rottamaio genovese.

Sono dunque seguiti numerosi appostamenti curati nei luoghi solitamente frequentati dal presunto autore, che una delle scorse mattine è stato sorpreso a Sestri Ponente.