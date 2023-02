Pallavolo – Si ripresenta il Podenzana qualificato

Podenzana – In occasione della qualificazione ai playoff per la promozione in Serie B nazionale, risultato raggiunto in C ligure per il secondo anno di fila dalle valligiane della 1.a squadra, il Podenzana Tresana Volley ha voluto ricordare l’attuale assetto societario rossoblù con una sorta di ri-presentazione.

Questo pertanto anzitutto lo staff dirigenziale…

Presidente esecutivo – Marco Storti.

Presidente onorario – Claudio Baldassini.

Segretaria e addetta alla federazione – Cristina Mascia

Tesoriere – Alessandra Podenzana.

Responsabili 1.a squadra – Alessandro Reburati e Alessandro Ruggeri.

Responsabili Under 16 – Luciano Giubilato e Valeria Sieri.

Responsabile Under 14/13/12 e Minivolley – Daniele Giannoni.

Dieci i campionati a cui, dalla Prima squadra al “vivaio”, prende parte il sodalizio podenzano-tresanese (per la cronaca 2 le squadre Under 13) ed eccone i rispettivi responsabili tecnici…

Prima squadra – Franco Saccomani con Davide Cozzani vice.

Under 16 e 3.a Divisione – Bader Faouzi.

Under 14 e 13 – Tancredi Grossi.

Under 12 e 2.o Livello – Bader Faouzi.

Minivolley e 1.o Livello – Gaia Deste.

Compiuta inoltre appunto l’iscrizione al campionato di 3.a Divisione. Altresì il club tresano-podenzanese collabora con la realizzazione di feste al Centro fiera di Barbarasco, località ove normalmente giocano le sue compagini, nonché con eventi tipo “Panigacci sotto le stelle” a Podenzana; “Tassonhill” e “Villaggio di Babbo Natale” a Tresana. Senza dimenticare la realizzazione di: tornei come il recente 7.o Torneo della Befana, “stage” e partite amichevoli, ai fini del potenziale delle ragazze.

Nella foto la 1.a squadra