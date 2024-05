Interrogatorio garanzia, Cozzani nega addebiti. Dimissioni da capo gabinetto Toti

L’ex sindaco di Portovenere e attuale capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, da martedì scorso agli arresti domiciliari per corruzione elettorale con aggravante mafiosa, oggi tramite il suo legale ha annunciato l’intenzione di dimettersi dall’incarico.

La dichiarazione è avvenuta anche davanti alla gip del Tribunale di Genova Paola Faggioni durante l’interrogatorio di garanzia di questa mattina.

Per il resto, anche se ha rilasciato dichiarazioni spontanee, Cozzani si è avvalso della facoltà di non rispondere alal gip.

Lo hariferito il suo legale difensore Massimo Ceresa Gastaldo.

“Cozzani – ha spiegato Ceresa Gastaldo – ha negato gli addebiti che sono stati mossi. Non ha potuto entrare nel merito delle singole contestazioni perché in questa fase non è possibile farlo. Ha comunque precisato che le esigenze cautelari non sono più attuali perché non ricoprirà più la carica di capo di gabinetto”.