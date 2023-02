Empoli-Spezia, liguri imbattuti in serie A contro i toscani

Lo Spezia è rimasto imbattuto in tutte le tre sfide di Serie A giocate contro l’Empoli, grazie a una vittoria e due pareggi.

Solamente contro il Cagliari, la squadra ligure ha disputato più incontri nella competizione senza mai trovare la sconfitta (2V, 2N). Nelle tre sfide tra Empoli e Spezia in Serie A, nessun giocatore della squadra toscana è mai riuscito a trovare la rete: dopo infatti l’1-1 deciso dalle autoreti di Marchizza e Nikolaou il 19 dicembre 2021, i liguri hanno tenuto la porta inviolata nelle successive due (0-0 il 9 aprile 2022 e 1-0 lo scorso 14 agosto).

L’Empoli è l’unica squadra contro cui lo Spezia ha tenuto la porta inviolata per due sfide consecutive in Serie A; più in generale solo contro il Torino (tre) i liguri hanno registrato più clean sheet che contro i toscani (due) nel massimo campionato. L’Empoli ha vinto soltanto due delle ultime 19 sfide disputate in Serie A contro squadre liguri (8N, 9P) – tuttavia, i toscani hanno trovato il successo nell’ultimo match nella competizione contro squadre di questa regione (1-0 vs Sampdoria il 16 gennaio 2023) e potrebbero centrarne due di fila per la prima volta da gennaio 2007 (striscia di tre nella circostanza).