Confusione in Tribunale: interrogatorio Spinelli salta per mancata convocazione legali

L’interrogatorio di garanzia dell’imprenditore Aldo Spinelli, da martedì scorso agli arresti domiciliari per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova, in programma stamane, è saltato perché i suoi avvocati Andrea Vernazza e Paolo Gatto non hanno ricevuto la convocazione tramite pec dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

L’atto è stato quindi aggiornato a lunedì prossimo.

Aldo Spinelli stamane si è presentato da solo davanti alla gip Paola Faggioni e l’interrogatorio di garanzia, pertanto,non si è potuto tenere.

“I miei avvocati non ci sono – ha spiegato Spinelli ai giornalisti- mi hanno lasciato solo. Verrò lunedì, cosa volete che vi dica”.

A chi gli chiede se non ha esagerato con i finanziamenti che gli vengono contestati, Spinelli replica: “Lunedì saprete tutto. Male non fare, paura non avere”.