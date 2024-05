Rivieracqua SpA ribatte a polemiche aumenti bollette

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota stampa di Rivieracqua.

“Alla luce di alcuni dubbi rappresentati a questa Azienda nel corso dell’ultima settimana, appare opportuno chiarire alcuni aspetti legati alle bollette pervenute alla clientela nel territorio servito da Rivieracqua SpA.

Addebito “una tantum” del conguaglio tariffario: la bolletta pervenuta comprende il ricalcolo tariffario predisposto per il periodo 2022/2023 (fatturato in una unica soluzione) mentre sulle prossime tale voce scomparirà andando a comprendere unicamente il periodo di competenza bimestrale fatturato (ad esempio la quota fissa annuale per un utente domestico residente è di Euro 32,80 mentre per un non residente è di Euro 71,23);

Periodo fatturato: ogni bolletta comprende un bimestre 2024 (gennaio/febbraio, febbraio/marzo ecc) sul quale sono applicate le nuove tariffe ed il conguaglio tariffario per il periodo 2022/2023 in forma unica e totale;

Tariffe 2022/2023: come da Determinazioni ARERA, con decorrenza 01/01/2022, sono stabilite le nuove tariffe e le nuove opzioni tariffarie per la clientela (9 contro le oltre 300 delle precedenti gestioni) andando così ad uniformare da Ventimiglia ad Andora il prezzo del Servizio Idrico Integrato con aumento su alcuni Comuni e consistenti riduzioni su altri;

Consumi 2022/2023 sui quali sono stati applicati i conguagli tariffari e modalità applicative: ai clienti sono state applicate le differenze di prezzo tra quanto precedentemente pagato (e sulla bolletta tale dato si trova nel dettaglio con valore negativo) ed il nuovo prezzo approvato (dettaglio con valore positivo) senza alcuna duplicazione di valori; la quantità di dati presenti su ogni bolletta (mc, periodo tariffario, prezzo unitario e prezzo totale) sono dovuti alle precise disposizioni vigenti ed all’obbligo di trasparenza nella fatturazione stabilite a livello nazionale;

Metri cubi fatturati con il conguaglio tariffario: trattasi del consumo reale rilevato nel 2022 e 2023 riepilogato nello schema presente a fondo pagina in cui si evidenziano anche le medie di consumo giornaliero di ogni utenza;

Descrizione “acconto” o “conguaglio + acconto”: la voce (peraltro da sempre presente sulle bollette) non è correlata al conguaglio tariffario 2022/2023 ma si riferisce alla fatturazione bimestrale basata sulla media storica (acconto) o sulla lettura reale del contatore (conguaglio) eventualmente con un periodo sulla base di stima (conguaglio + acconto) per i giorni mancanti dalla data della lettura reale a quella di fine periodo bimestrale;

Letture dei contatori: nel corso del 2023 oltre il 95% dei 150.000 contatori installati nelle utenze Rivieracqua è stato letto due volte dal personale aziendale, restando salva la facoltà per i clienti di comunicare le autoletture attraverso i canali dedicati (mail, cartolina, sportelli);

Numero componenti famiglia (utenze residenti): la legge prevede un quantitativo idrico a prezzo “agevolato” rapportato al numero dei componenti del nucleo famigliare; in assenza di diverse comunicazioni da parte del cliente, lo stesso è per legge fissato a 3 persone;

Rateizzazioni: l’Azienda, in stretta osservanza delle disposizioni ARERA, ha da sempre concesso alla clientela la possibilità di rateizzare le bollette e, anche in questa occasione, è a disposizione dei propri utenti per agevolare il più possibile il pagamento del dovuto.

Quanto sopra premesso, gli Uffici Aziendali (Sanremo, Imperia e Ventimiglia) sono a disposizione per ogni necessità (per indirizzi ed orari consultare il sito www.rivieracqua.it“. (m.d.m.)