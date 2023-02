Pallavolo, Podenzana ad Albenga

Podenzana – Il Podenzana Tresana debutta nei playoff per la promozione in Serie B2 di questa stagione (le rossoblù vi sono già arrivate in quella scorsa…) sabato 25/2, ad Albenga contro il Vigo giunto primo nell’altro girone della Serie C ligure femminile, quello A. L’appuntamento è per le ore 21 al locale Palasport Leca.

Seguiranno, di sabato in sabato, gli impegni interni col Cogovalle di Cogoleto e il Vasco Lanfranchi di Diano Marina e quello esterno col Celle Varazze; successivamente via al girone di ritorno.

Per quanto riguarda questo primo turno infine questi gli altri incontri in programma: Admo Lavagna-Vasco Lanfranchi Diano Marina, Celle Varazze-Serteco Wonder Genova, Cogovalle Cogoleto-Normac Ge.