Recco, Andrea Brunelli candidato sindaco presenta la sua squadra.

La squadra è formata da vari professionisti che hanno proposte innovative. Si va dall’ambiente al sociale passando dall’ urbanistica e cultura. La sala consiliare del Comune di Recco era piena di persone, tutti attenti alla presentazione della lista “Finalmente Recco” con ing. Andrea Brunelli, candidato alla carica di primo cittadino.

Brunelli ha scelto un gruppo composto da una maggioranza di donne, che hanno deciso di mettersi in gioco perché finalmente, Recco possa cambiare dopo oltre vent’anni.

Ci sono ben tre ex consiglieri comunali come Annalisa Scudieri già candidata con Immagina Recco e Anna Oneto, professore di matematica ora in pensione, con Alberto Balletto, funzionario dell’università, grazie all’esperienza mira a razionalizzare i futuri appalti, dai rifiuti, ai trasporti, ai servizi scolastici. Balletto è nel direttivo del PD.

C’è Alberto Girani, naturalista, già Direttore del Parco di Portofino e del Aveto, insegna all’Università politiche territoriali e progettazione turistica. Ivana Romano del gruppo civico Onda commerciante di Recco e Sergio Siri ex candidato sindaco per Immagina Recco e maestro elementare.

Si candidano persone alla prima esperienza amministrativa che daranno un contributo sia per la giovane età, come Clara Gualco studentessa di veterinaria con tante idee innovative, sia perché conoscono bene Recco come Gianna Burrone, addetta alle vendite Coop.

Nella squadra di “Finalmente Recco” ci sono vari informatici tra cui Fabio Rossi e Umberto Port, entrambi genitori, hanno spiegato come la tecnologia può aiutare nel concreto le famiglie e i cittadini nel risparmiare tempo ed accedere a più servizi.

Ci sono poi Paola Angeloni e Antonella Lamia entrambe psicologhe e psicoterapeute ed esperte di servizi rivolti all’infanzia e al sostegno per i più fragili.

I Temi illustrati e spiegati dai candidati del gruppo “Finalmente Recco”.

Tra le proposte esposte da Brunelli nel corso della serata, c’è il recupero dell’area in Via Milano, che è già di proprietà del Comune ma ad oggi utilizzata per uffici e magazzini, per riutilizzarla come parco verde cittadino e casa delle Associazioni.

Il pubblico ha apprezzato le proposte legate ai temi ambientali come quelle di riutilizzo dell’acqua depurata e il recupero degli oliveti e la tutela del paesaggio. E’ emersa, come prioritaria, l’attenzione da porre non solo alla parte centrale della passeggiata Bettolo ma anche alle spiagge e alle scogliere a rischio erosione.

Tante anche le proposte sociali: dall’infermiere di comunità allo psicologo di base, dal piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Uno sportello fisico di aiuto per riuscire ad accedere facilmente a informazioni ed eventuali agevolazioni.

Questi sono solo alcuni dei temi che compongono il programma di “Finalmente Recco”: un programma già a disposizione dei cittadini, sia nel corso dei banchetti e degli appuntamenti pubblici, sia su richiesta contattando la lista attraverso i social network o personalmente. Antonio Bovetti