Calcio, Bolanese a Castelnuovo Magra

Bolano – Bolanese un po’ decimata in vista dell’incontro che domenica 26/2, ore 15 al “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra, la oppone al forte Colli Ortonovo per la 21.a giornata del campionato di 1.a Categoria ligure (arbitra Hamouda) Girone E.

A mister Cristian Trivelloni, oltre di nuovo al centrocampista Zappelli e alla punta Iaione mancheranno stavolta pure i difensori Bocchia e Foce, sicché gli acciacchi intaccano tutti i reparti mentre è in arrivo un Colli in zona-playoff. Ad ogni modo, bolanesi in buona tenuta morale, dopo l’uscita dalla zona-playout con la vittoria netta…benché in extremis sull’ Antica Luni nel turno precedente a Bolano.

Questi poi gli altri match in programma in questo weekend nella categoria: Santerenzina-Sporting Aurora alle 10.30 al “Bibolini” di Falconara con “fischietto” Fi Napoli, Vezzano-Pegazzano sempre alle dieci e mezza a Bottagna con Rodio ad arbitrare e

Casarza Ligure-Castelnovese alle 14.30 con direttore di gara Violi; infine Antica Luni-Borgo Foce Magra a Fossone, alle 15, con arbitro Volpi.

In anticipo sabato 25, ore 15 al “Rino Colombo” beverinese, Intercomunale Beverino-Riccò Le Rondini con direzione di gara di Gardella di Chiavari.

Nella foto il presidente bolanese Marco Anastasia