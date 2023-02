Calcio, Luni riceve il Brugnato a S. Lazzaro

Luni – Il Luni torna a giocare in casa, in occasione della 14.a giornata del campionato di 2.a Categoria ligure, Girone F…anche se si deve accontentare di “emigrare” per ora al “Cristoni” di San Lazzaro data l’odierna situazione un po’ ibrida del campo del Gaggio.

Ironia della sorte, a S. Lazzaro (ore 15 di sabato 25/2 con arbitro Salvetti) si gioca forse il match più importante del turno, con ospite quel Brugnato che dopo la delusione in Coppa Liguria punta a far suo il primo posto nel raggruppamento; approfittando del fatto che la capolista Amegliese riposa. Parzialmente, magari i lunensi si fanno coraggio ricordando che in campionato il campo sanlazzarese ha portato fortuna tempo fa in campionato, contro il S. Lazzaro Lunense.

Altro anticipo quella fra la squadra B della Bolanese e il Nave al “Bertorlotti” di Bolano, sempre alle tre pomeridiane, arbitro Lenzi. Mentre domenica 26 sono in programma: Romito Magra Auser-Mamas Giovani alle 10.30 con arbitraggio di Ravenna, Calcio Popolare Spezia alle 11 all’ “Astorre Tanca” con direzione di gara di Lena, Atletico Lunezia-San Lazzaro Lunense alle 15 al “Cipriano Incerti” di Ceparana con “fischietto” Guidi.