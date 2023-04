Pallavolo, Lunezia campione territoriale U16

LUNEZIA VOLLEY – AMIS CHIAVARI 3 – 1

SET: 25-9 in 16 minuti / 25-21 in 24 / 23-25 in 25 / 25-13 in 19.

LUNEZIA VOLLEY: Giangreco E. 7, Sistini 0, Poli 6, Aldovardi 7, Quartieri 8, Malaspina 3, Reggiani 2, Caruso 29, Andreini 3, Calzetta 2, Grimaldi 0, liberi Perini e Cardetti; n.e. Berlola. All. Giraldi.

AMIS CHIAVARI: Galuffo 0, Cremisio 1, Brignarolo 5, Cernopisoni 8, Trovini 4, Beltrame 0, Lenzi 11, Fogano 0, Gila 1, Croce 0, libero Canelli; n.e. Pasticcio. All. Grado.

ARBITRI: Rebecca Sabato e Mattia Vasco.

Non c’è due senza tre, per cui dopo i titoli territoriali (in pratica del Levante ligure) Under 18 e 14, il Lunezia Volley incamera pure quello “U16” ribattendo a Sarzana per 3-1 un Amis già sconfitto per 3-0 a Chiavari nel turno d’andata.

Per la cronaca nel Lunezia ad alzare Emma Giangreco con la Poli prima e la Aldovardi poi in diagonale, capitan Quartieri e la Malaspina in alternanza con la Reggiani in mezzo, di mano la Caruso affiancata dapprima dalla Andreini e quindi dalla Cardetti…nel finale dentro pure la Sistini a palleggiare e il “jolly” Grimaldi.

Fra le ospiti la Galuffo in costruzione con la Brignarolo opposto, la Cernopisoni e la Trovini al centro dove s’è vista pure la Beltrame, di banda capitan Lenzi e la Croce in avvicendamento con la Gila e la Fogano; libero la Canelli.

Solo un temporaneo rilassamento, molto probabilmente, è costato un set alle padrone di casa. Ora avanti, in casa “lunense”, con la preparazione alle finali regionali di 3 squadre tre.

A proposito approfittiamo per riferire pure la “rosa” della “U14”, a sua volta appunto campione, sotto il comando tecnico di Valter Soldati: Aldovardi, Bassi, Bernardini, Bertola, Bertolini, Carta, Cecchini, Forlucci, Gugliucci, Orsini, Russo, Signego, Sistini, Siviglia, Toccaceli e Vernazza.