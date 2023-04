Basket, glory days alla Landini Lerici

Giorni luminosi alla Gino Landini Lerici. La Prima squadra lericina, mancati per un soffio i playoff, in compenso si salva in tutta disinvoltura dalla retrocessione in Promozione; sconfiggendo anche nel turno di ritorno (si giocava al meglio delle tre gare) a Ospedaletti la Bvc San Remo nei playout: 78-68 e permanenza in Serie D ligure assicurata.

Per la cronaca questi i punteggi individuali dei biancorossi…Benevelli 7, Travaglio 2, Coari 27, Tripodi 11, Santacroce 5, Giananti L. 5, Giananti D. 10, Spadoni 8, De Ferrari 3. Parziali 10-23, 24-16, 21-12 e 13-27.

Ma non solo, è stato nel frattempo eletto vicepresidente regionale ligure di quella Fip che poi è la federbasket nazionale, il presidente “landiniano” Alberto Bodini che vi era già consigliere regionale.

Nella foto Alberto Bodini