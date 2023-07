Nuova ordinanza antialcol, Bertorello: alleggerire le restrizioni sugli orari

Il capogruppo della Lega in Comune a Genova Federico Bertorello oggi ha chiesto di “rivedere gli orari” sui divieti dell’uso degli alcolici in strada imposti dalla nuova ordinanza del sindaco Bucci che prevede lo stop alcol dalle 16 alle 8 del giorno successivo in tutta Genova e, in alcune zone considerate a rischio, dalle ore 12.

“Pur condividendo – ha spiegato Bertorello – che sia necessaria una stretta sul consumo di alcolici in città, con un’interpellanza di cui sono firmatario, a nome di tutto il gruppo della Lega in Comune a Genova abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche alle misure contenute nell’ultima ordinanza del Comune di Genova, del 30 giugno 2023, per alleggerire le restrizioni sugli orari.

Chiediamo alla giunta Bucci di rivedere le regole, che consideriamo troppo restrittive, anche alla luce di una prima fase di sperimentazione e verifica delle multe comminate e delle diverse zone, cercando di rimodularla sulla base di quanto realmente si rivela necessario considerando gli interventi degli agenti della Polizia locale”.