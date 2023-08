Mercato Samp, Coda sfumato: ora l’obiettivo è Okaka

La Samp dopo aver visto sfumare Coda sta cercando un attaccante di livello per la rosa di Pirlo.

La dirigenza voleva rinforzare l’attacco con un colpo dai rivali, ma la Sampdoria ha perso la corsa a Coda in favore della Cremonese. Ciò ha portato i blucerchiati a cercare un nuovo profilo per il reparto avanzato e secondo Alfredo Pedullà Pirlo avrebbe messo nel mirino Stefano Okaka.

Okaka è attualmente svincolato ed i blucerchiati lo vedono come un ottimo rinforzo per l’attacco. Pirlo ha avviato i contatti con l’entourage, mentre per il calciatore si tratterebbe di un ritorno alla Sampdoria. L’italiano è un’ottima occasione, visto che potrebbe tornare molto utile per la Serie B.