Recco, via Milite Ignoto: restyling del muro di rio Ghella

Recco, sopralluogo del sindaco Gandolfo in Via Milite Ignoto per controllare i lavori di messa in sicurezza della scarpata sovrastante il rio Ghella

Recco, il progetto di messa in sicurezza della porzione di muro sovrastante via Milite Ignoto è in avanzata fase di realizzazione. L’opera prevede la costruzione di un muro di contenimento all’altezza del Rio Ghella. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha visitato il cantiere per controllare lo stato dei lavori.

«E’ un lavoro importante che garantirà la sicurezza e la vivibilità dell’area. Eviterà il rischio di frane e smottamenti che potrebbero danneggiare la strada sottostante e ostacolare il deflusso delle acque. Stiamo intervenendo con determinazione per risolvere una situazione critica che si protraeva da tempo». Ha dichiarato il Gandolfo.

L’investimento per realizzare l’opera è di oltre 50mila euro e comprende anche la regimentazione delle acque meteoriche e la pavimentazione stradale.

Terminato il muro di contenimento, verranno eseguiti altri lavori di sistemazione dell’area. Tra cui la posa di una griglia stradale per la raccolta delle acque piovane.

Sarà costruita la pavimentazione della sede stradale e l’installazione di una barriera di protezione. Inoltre, grazie all’ampliamento della carreggiata, verranno creati alcuni posti auto nella sovrastante via Salvo d’Acquisto. ABov