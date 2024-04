Forum Ligure delle Diaspore ETS alla cittadinanza al Galata Museo sabato 20 alle ore 10, presso l’Auditorium di Calata Ansaldo De Mari 1

Forum Ligure delle Diaspore ETS alla cittadinanza al Galata Museo a Genova verrà presentato alla cittadinanza e alle diverse organizzazioni e associazioni del territorio, il FLD- ETS (“Forum Ligure delle Diaspore – ETS”)

Il Forum Ligure delle Diaspore-ETS è stato creato con la finalità di rafforzare in Liguria il ruolo delle organizzazioni di immigrati come promotori di sviluppo, sia nei propri paesi di origine che nel paese di provenienza, ponendosi come obbiettivi essenziali, il favorire una rappresentanza elettiva delle associazioni di immigrati in Liguria, formalmente costituite, impegnate o interessate alla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; Fornire alle associazioni aderenti le indicazioni e il supporto adeguato per migliorare la loro capacità di azione, considerando in particolare le competenze necessarie in materia di cooperazione internazionale, sviluppo locale, lotta contro tutte le forme di esclusione, disparità e discriminazione, infine garantire alle associazioni di immigrati in Liguria una rappresentanza riconosciuta a livello regionale che faciliti il loro dialogo con le istituzioni pubbliche regionali e locali. Il FLD-ETS ha la sua sede legale a Genova, in via Remigio Zena 28/10, 16142 e nasce per la volontà delle seguenti associazioni aderenti:

Associazione “Amici della Tanzania” (Genova) Associazione di Promozione Sociale Januaforum (Genova)

Associazione “Mabota Associazione Speranza Per l’Africa” (Genova) Associazione di Solidarietà Italo-Etiope-Eritrea” (Genova) Associazione “USEI-APS” (Vado Ligure)

Inoltre, il FLD-ETS fa parte del Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale – CIDCI – un’organizzazione di terzo livello nata dalla collaborazione di nove coordinamenti e reti di associazioni diasporiche regionali. Il CIDCI riflette il desiderio dei suoi membri di unire le forze con tutte le componenti della società civile italiana, al fine di promuovere l’interazione e l’inclusione delle persone provenienti da contesti migratori internazionali, rafforzare gli scambi tra l’Italia e i loro Paesi d’origine e contribuire allo sviluppo delle loro regioni d’origine.

Ecco il programma della giornata:

Ore 9.45 Accoglienza

Ore 10.00 Saluti di benvenuto da parte della direzione del Museo del Mare Ore 10.05 Introduzione

Moderatrice: Rossella Semino

Ore 10.15 Presentazione del Forum Ligure delle Diaspore Epiphana Lubangula, presidente del FLD-ETS

Ore 10.30 Interventi Istituzionali:

Alfa Liguria, Dott.ssa Monica Fiorentino

Università degli Studi di Genova – Prof. Marco Frascio (resp. relazione e formazione per la cooperazione internazionale)

Interventi dei consoli in Italia di:

Ecuador, Ambasciatore Gustavo Palacio Urrutia Congo,

Eritrea, Etiopia

Repubblica Dominicana, Dott Nelson Francisco Carela Luna Comune di Genova *

Regione Liguria*

Ore 11.15 Intermezzo musicale

Danza rwandese a cura dell’associazione “Amici della Tanzania”.

Ore 11.25 Focus: “Il Forum delle Diaspore a livello nazionale”

Il percorso del Summit delle Diaspore In Italia, Cleophas Adrien Dioma, presidente dell’associazione “Le Reseau”

Obbiettivi del Coordinamento Italiano Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale, Bertrand Honore Mani Ndongbou, Presidente del CIDCI

La Presenza dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni e il supporto tecnico, Daniele Panzeri (OIM)

Ore 12.00 Interventi dal pubblico e dibattito Ore 12.45 Conclusioni

La cittadinanza e le varie associazioni sono cordialmente invitati

Per info e iscrizioni scrivere a: info@diasporaligure.it