Costa Crociere, la sana alimentazione per i più piccoli sulle navi

Costa Crociere conferma il suo impegno nel rivisitare il tema del cibo in chiave sostenibile, presentando un nuovo progetto dedicato agli ospiti più piccoli delle sue navi, nato in collaborazione con Barilla, l’Università di Parma e Madegus – Maestri del Gusto.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini sul valore del cibo e sulla corretta alimentazione, proponendo nuovi menù di bordo collegati ad un divertente gioco educativo.

L’offerta gastronomica per i più piccoli è stata interamente rivista secondo i principi della dieta mediterranea e della varietà degli alimenti. Pasta, frutta e verdura saranno i protagonisti dei nuovi piatti. Questo permetterà ai genitori in vacanza a bordo delle navi Costa di inserire nella dieta dei propri figli alimenti che stimolino la crescita di mente e corpo, così da non perdere mai le sane abitudini, nemmeno in vacanza.

I bambini avranno a disposizione ben sette menù tra cui scegliere, ognuno contraddistinto da un nome speciale: Pianeta Rosso, Pianeta Giallo, Pianeta Bianco, Pianeta Viola, Pianeta Verde, Tesoro Nascosto e Arcobaleno. Pizza al pomodoro, caciotta fresca e wurstel, mini penne Barilla con panna, piselli e prosciutto, crescenza e stick di carota pastellati, e legumotti al pomodoro con tonno olive e mozzarella, fusilli ai 5 cereali con carbonara di verdure sono solo alcune delle delizie proposte.

Ogni volta che i piccoli ospiti sceglieranno uno dei sette menù a loro dedicati nel Ristorante Principale, o durante il pranzo con gli animatori dello Squok Club, riceveranno un pacchetto di 10 carte da gioco, illustrate dal famoso vignettista Fogliazza, con colorati e originali personaggi raffiguranti i 5 colori di frutta e verdura. I bambini potranno collezionare e scambiare tra loro tutte le carte (per un totale di 85) e proseguire il gioco una volta tornati a casa.

In questo modo frutta e verdura entreranno a far parte della vita dei bambini attraverso il gioco ed il divertimento, accrescendo la loro consapevolezza sull’importanza di una dieta sana, anche in vacanza.

Ancora una volta Costa si fa così portavoce di comportamenti responsabili, principi e stili di vita sani attraverso un approccio che coinvolge direttamente gli ospiti a bordo e lo staff. Il desiderio è infatti che le navi della flotta vengano vissute come una vera e propria casa, dove condividere esperienze emozionanti, ma soprattutto pensare al futuro, in particolare alle giovani generazioni.