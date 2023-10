Cessata allerta, maltempo fino a sabato. Peggioramento da lunedì

E’ terminata stamane, senza particolari criticità, l’allerta arancione per temporali sul Centro e sul Levante della Liguria. Sul Ponente resterà invece in vigore fino alle 15 l’allerta gialla.

L’intensa struttura temporalesca che aveva interessato il Mar Ligure orientale si è progressivamente sfaldata, spostandosi successivamente sulla Toscana.

Nelle ultime sei ore si è quindi assistito a rovesci sparsi d’intensità in prevalenza debole, solo localmente moderati, soprattutto in provincia della Spezia.

Secondo i dati del centro meteo Arpal, si sono registrate cumulate orarie massime di 34,6 mm a Castelnuovo Magra e 12,6 mm in 15 minuti a Chiavari. La massima intensità di precipitazioni a terra si è verificata tra le 3 e le 4 di notte, mentre nella zona del Tigullio la perturbazione ha insistito principalmente in mare. In altre aree della Liguria si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata.

“La nostra regione è attraversata da un fronte importante – ha spiegato stamane l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – il primo di carattere invernale e con una carica molto significativa dopo mesi senza pioggia. Ci aspettiamo piogge intense, vento e mareggiate.

La scorsa notte abbiamo monitorato insieme alla colonna mobile della Protezione civile la fase pre frontale, che ha colpito la zona di confine tra Liguria e Toscana.

Le prime proiezioni indicano maltempo fino alla giornata di sabato mattina, con una fase di marcata instabilità nella giornata di domani. Seguirà un miglioramento domenica, per poi peggiorare nuovamente lunedì.

Un quadro che Arpal sta costantemente aggiornando. E’ importante non abbassare la guardia: massima prudenza sino a sabato mattina”.