4 minori non accompagnati affidati alla Croce Bianca Genovese ospitati nella struttura di Via Milano a Genova

Gli ospiti di Voltri, invece, molto affamati, sono stati rifocillati con la cena servita nella tendopoli.

Risultano molto provati per la detenzione in Libia e per i giorni di navigazione; molti di essi recano i segni di percosse e torture riferite nei paesi di partenza.

In vista del clima più rigido, la Prefettura di Genova sta approntando lo spostamento a Voltri dei moduli abitativi attualmente collocati a Rivarolo in via Negrotto Cambiaso: l’iter, di non immediato completamento, comporta una serie di passaggi tecnico/amministrativi e logistici che implicheranno qualche giorno di attesa.

L’installazione delle strutture abitative consentirà di migliorare la qualità dell’accoglienza sostituendo le tende che, seppur perfettamente impermeabili, risultano sicuramente meno adeguate a temperature più basse delle attuali. Si ribadisce che la gestione di queste operazioni è interamente in capo alla Prefettura di Genova.

Stamane, una classe dell’I.I.S.S. “Firpo-Buonarroti” di Genova si è recata in visita ai ragazzi di Voltri donando generi di conforto e generando un importante momento di confronto con gli ospiti: preziosa occasione per ascoltare le loro storie, superare le barriere linguistiche, trasmettere qualche parola nuova e ampliare la conoscenza reciproca sotto la guida della propria docente.