Il Lotto premia ancora una volta la Liguria ad Andora. Nell’ultima estrazione, da segnalare sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore di 50.596 euro, centrati da un fortunato giocatore di Andora, in provincia di Savona.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 438,7 milioni in questo 2024.