Davide Craviotto pronto per il Rally Valle d’Aosta

Sarà al via con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio

Rotto positivamente il ghiaccio stagionale al recente Motors Rally Show Pavia, per Davide Craviotto è giunta l’ora di fare sul serio. Il pilota genovese, sabato e domenica, parteciperà al 45° Rally Valle d’Aosta in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio di Classe Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Scacco Matto Racing.

“Fatta eccezione per l’impegno a Castelletto di Branduzzo – sottolinea il portacolori della scuderia New Racing for Genova – è da novembre scorso, dalla Ronde Valli Imperiesi, che non corro un rally vero. Ad Aosta sarà dura, perché non mancheranno, per qualità e quantità, gli avversari: noi ci siamo preparati e cercheremo, come sempre di fare bene”.

“Il nostro obbiettivo – aggiunge Davide Craviotto – è molteplice e include sia una prestazione soddisfacente che qualche punto per la Coppa Rally di Zona 1, per cui la gara è valida, oltre che per le due serie – Michelin Trofeo Italia 2024 e R Italian Trophy – a cui siamo iscritti”.