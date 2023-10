Genova, Assemblea Annuale Anci: i Sindaci uniscono l’Italia.

In occasione della 40ma Assemblea Annuale Anci, in programma a Genova dal 24 al 26 ottobre, “Tre colori sul Cuore, i Sindaci uniscono l’Italia”. La Cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo, vicepresidente di Anci Liguria spiega: «Sono già oltre 3.000 i colleghi che verranno qui per fare rete fra noi, discutere dei problemi dei piccoli, medi e grandi Comuni, insieme a importanti esponenti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche.

Tante anche le aziende che verranno ad esporre, in modo da avere la possibilità di vedere le novità, in termini ad esempio di raccolta dei rifiuti, lavori stradali, gestione delle smart cities: tutte questioni che interessano da vicino noi Sindaci, per rendere le nostre città sempre più moderne, al passo con i tempi, e che ci consentono di fornire quei servizi ai cittadini che ci vengono costantemente richiesti, e che siano sempre più efficienti ed efficaci.

Un ringraziamento particolare ad Anci nazionale per aver scelto Genova, erano tanti anni che aspettavamo questa occasione, e un altro ringraziamento, oltre che un invito, ai Sindaci di tutti i territori d’Italia che verranno qui, a ragionare con noi di quelle che sono le esigenze dei nostri Comuni e dei cittadini che rappresentiamo con tanto lavoro, sacrificio, ma anche tanto orgoglio e dedizione». ABov