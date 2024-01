Intorno alle 4.30 della notte del 6 gennaio un 45enne è stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Cavi di Lavagna in via Cigno.

L’uomo è stato soccorso dai militi della Croce Verde di Sestri Levante ed è stato ricoverato al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti con ferite al viso e al corpo. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri di Sestri Levante hanno avviato le indagini del caso per identificare gli aggressori e capire i motivi dell’aggressione.