Lancio di droga nella calza della Befana fallito a Marassi

Una calza della Befana piena di droga è stata lanciata dall’esterno all’interno del cortile per i detenuti del carcere di Genova Marassi.

Lo stupefacente è stato sequestrato dalla Polizia penitenziaria.

All’interno della calza c’erano 20 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e un telefono cellulare con due sim.

Non si conoscono gli autori del lancio che non è riuscito a superare il muro di cinta.

“La Befana non supera il muro di cinta”, commenta il segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando i fatti.

“L’accaduto – prosegue Pagani – conferma l’assoluta necessità di predisporre una pattuglia che vigili l’esterno del muro di cinta, perché a quanto pare non è bastato migliorare il sistema di videosorveglianza e alzare la rete presso l’area passeggi”.

“Oggi a Marassi – conclude Pagani – si contano 660 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista in 450. Con queste condizioni potrebbero determinarsi situazioni ad alto rischio soprattutto durante le manifestazioni sportive con i lanci che potrebbero moltiplicarsi”.