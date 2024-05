A seguito degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal, è stato revocato il divieto di balneazione nei tratti di litorale spiaggia Priaruggia, Boccadasse, Lungomare di Pegli, Levante torrente Rexello.

In particolare tornano balneabili le zone di Boccadasse, da confine est Bagni nuovo Lido a n. 47 Capo Santa Chiara; Priaruggia, da tratto terminale via Staccheti ad asse via Capo san Rocco; a Levante del torrente Rexello, 173 metri; il lungomare di Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre.