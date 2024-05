“Aspettiamo risposte da Giovanni Toti”.

Lo ha dichiarato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI) nel corso di un’intervista a un evento a Milano.

“Non ho altro da aggiungere sulla vicenda di Toti perche’ non ho elementi per farlo” ha laconicamente aggiunto Meloni spiegando che, in ogni caso, il presidente di Regione Liguria “ha governato bene”.