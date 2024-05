Tosi: M5S non ha mai chiesto soldi a nessuno, men che meno a Spinelli

“Sono anni che, come M5S, denunciamo l’opacità dei finanziamenti di Toti. A noi è sempre sembrato incredibile che, attraverso la Fondazione Change, fosse possibile che un Presidente di Regione ricevesse denaro (versato a norma di legge, per carità!), di cui però non si conosceva la provenienza. Mai è stata fatta chiarezza nonostante le interrogazioni”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Quanto sta emergendo – ha aggiunto Tosi – pare sia solo la punta dell’iceberg. Infatti, sembrerebbero sempre più insistenti anche i filoni della maxi inchiesta che portano alla mia città di Rapallo.

In ogni caso, ci è stato chiesto più volte come mai per noi fosse importante conoscere la provenienza di quei fondi.

Semplice: sapere chi ti finanzia la campagna elettorale è un tema importante proprio per evitare che poi l’eletto non restituisca favori a chi ha versato. La drammatica correlazione con i fatti di cronaca odierna ci dà ragione.

E consegna ai cittadini anche una certezza: il M5S non hai mai chiesto soldi a chicchessia, men che meno a Spinelli come invece pare abbia ripetutamente fatto Toti.

Per svariati motivi ma principalmente perché è sempre più chiara la commistione tra politica e affari alla base del ‘sistema Toti’, sfiorano il ridicolo le parole di ieri del capogruppo regionale totiano Alessandro Bozzano, secondo cui la richiesta di dimissioni del presidente arrestato poggerebbe su ‘scarsità di motivazioni’.

Parole che rimandiamo al mittente. Come la mettiamo con la responsabilità politica, etica, morale, di disciplina e onore che chi ricopre un incarico pubblico ha l’obbligo di rispettare?”.