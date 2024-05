Ferito il premier Slovacco Robert Fico: è in pericolo di vita

Il premier slovacco Robert Fico è stato gravemente ferito all’addome in un attacco a colpi di arma da fuoco avvenuto subito dopo una riunione di governo a Handlova, nei pressi di Bratislava.

L’incidente è avvenuto davanti a un centro culturale della città, luogo della riunione, e ha scosso profondamente il paese.

Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari che hanno colpito Fico all’addome, al petto e ad un arto.

Subito dopo l’attacco, il premier è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite eliambulanza. Attualmente si trova in sala operatoria e le sue condizioni sono considerate critiche, mettendo in pericolo la sua vita.

L’aggressore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all’edificio dove si trovava il premier, è stato prontamente fermato dalla polizia con l’aiuto di alcuni passanti coraggiosi.

Le autorità hanno confermato l’arresto del sospetto, ma non sono ancora noti i motivi dietro questo atto di violenza.

L’attacco al premier Fico ha suscitato grande preoccupazione e allarme in Slovacchia, con reazioni immediate da parte delle istituzioni governative e della comunità internazionale.

La sicurezza attorno agli esponenti politici è stata rafforzata in seguito a questo grave incidente.

Le autorità slovacche stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la sicurezza nazionale.



Breaking: Slovakia

The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024