Caso Toti, Costa (Azione): pubblicate foto in atti giudiziari, Nordio intervenga

“In questi giorni i giornali, nelle molteplici pagine dedicate all’inchiesta di Genova, stanno pubblicando fotografie contenute negli atti di indagine, scattate in pedinamenti o con videocamere nascoste, che ritraggono persone indagate e non. L’art. 114 cpp lo vieta. Nordio?”.

Lo ha scritto oggi su X-Twitter il deputato Enrico Costa (Azione), che si definisce “liberale e garantista senza ma”, invocando l’intervento dell’ex pm e attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Enrico Costa alcuni mesi fa è finito nella bufera, politica e mediatica, per avere presentato in Parlamento il testo (poi approvato dalla Camera) che prevede una modifica al Codice di procedura penale per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari.