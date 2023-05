Pallavolo – Zephyr Mulattieri grande e a rischio

Santo Stefano Magra – Il grosso calibro degli avversari sembra stimolare (insieme alle mire di permanenza in Serie B ovviamente…) una Zephyr Mulattieri Valdimagra che, dopo aver ricevuto e sconfitto la terza in classifica e perso con onore in casa della capolista, riceve e batte la vicecapoclassifica. Come con l’ Alto Canavese, al Palaconti e al tie-break, comunque sia i santostefanesi hanno raccolto quattro punti 4 nei tre confronti consecutivi con le prime 3 in classifica. Clamorosamente eppure, gli altri risultati nella penultima giornata affossano seppur d’un pelo i valligiani in zona-retrocessione, dunque tutto rimandato all’ultima in cui per fortuna essi saranno ospiti del “fanalino” di coda Fas Albisola. Forse si può anche essere ottimisti. C’è da ricordare che per evitare i playout ci vogliono almeno 3 punti sulla quart’ultima.

Per la cronaca padroni di casa, che alla fine hanno schierato di banda sia Magnani che Facchini, con capitan Grassi al palleggio e Fabio Bottaini in avvio in diagonale; Nannini e De Matteis al centro con Ruggeri libero, poi come sta diventando prassi, quasi subito Bottaini ha lasciato spazio a Salsi e Magnani è passato opposto. Entrati pure in battuta un paio di volte Vescovi e una Conti.

Fra gli ospiti Ramberti un paio di volte rilevato da Boschi ad alzare con Miranda talvolta rimpiazzato da Paratici in diagonale, capitan Giuseppe De Biasi e Chadtchyn centrali con Rosati libero, Miglietta e Pene all’ala dove si sono visti anche Frascio e Marco De Biasi.

Questi infine gli altri risultati del turno nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley: Cus Genova-Fas Albisola Sv 3-0, Fenera Chieri-Colombo Ge 3-1, Mercatò Alba Cn-Pvlcerealterra Cirié To 2-3, Pallavolo Novo Ligure Al-Alto Canavese Cuorgné To 3-2, Parella Torino-Negrini Acqui Terme 3-0 e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Tomcar Pescatori S. Anna To 0-3.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – CANOTTIERI ONGINA 3 – 2

SET: 23-25 in 29 minuti / 25-15 in 24 / 20-25 in 25 / 25-19 in 25 / 16-14 in 16.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 0, Bottaini 1, Magnani 26, De Matteis 4, Nannini 11, Conti 0, Facchini 11, Vescovi 0, Salsi 10, libero Ruggeri; n.e. Sisti e Vignali. All. Marselli.

CANOTTIERI ONGINA PC: Ramberti 3, Boschi 0, Miranda 16, Paratici 4, De Biasi G. 11, Chadtchyn 12, Pene 6, Miglietta 10, Zorzella 0, Frascio 7, De Biasi M. 0, libero Rosati; n.e. Marcoionni e Sala. All. Bruni.

ARBITRI: Benedetta Fibbi e Katia Domenica Forte.

Nella foto il vicepalleggiatore Marco Sisti