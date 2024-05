Caruggi, nigeriano spaccia droga e aggredisce carabinieri: arrestato

Ieri i carabinieri di Genova, in Archivolto dei Franchi, zona conosciuta per lo stazionamento di spacciatori e tossicodipendenti nel Centro storico genovese, hanno arrestato uno spacciatore di droga nigeriano di 26 anni, pregiudicato e mai rimpatriato.

L’africano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto, sorpreso a detenere oltre 10 grammi di hashish e circa 100 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività, dava in escandescenze strattonando e colpendo i militari operanti, opponendo così attiva resistenza al controllo.

Il nigeriano è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.