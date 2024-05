France-Line Costi nuova presidente dell’Aero Club di Genova

L’Aero Club di Genova vola con le ali dipinte di rosa, eleggendo France-Line Costi come nuova presidente.

France-Line Costi, docente di materie aeronautiche, ingegnere e pilota, ha ottenuto un consenso unanime da parte dei soci presidenti all’assemblea elettiva, un record nella quasi centenaria storia del Club del volo sotto la Lanterna.

France-Line Costi continua idealmente la tradizione femminile iniziata da Carina Massone Negrone, presidente del sodalizio aeronautico dal 1955 al 1963, una pilota leggendaria che stabilì numerosi record di volo.

Insieme a Costi, entra nel Consiglio direttivo un’altra icona del volo femminile: Daniela De Gol, tra le prime donne pilota nell’ex Alitalia e la prima donna pilota italiana di Canadair, ora in pensione ma attiva come docente di teoria nel Club.

Il resto del Consiglio è composto da Claudio Senzioni, diplomatico, politico e nipote di uno dei fondatori dell’Aero Club, che negli anni ’90 salvò il Club da una cattiva gestione finanziaria, come raccontato nel libro “Volare e vincere”, libro scritto dallo stesso Senzioni con il giornalista Dino Frambati e addetto stampa del Club.

Gli altri consiglieri includono Christian Barillari, dirigente d’azienda, Filippo Pastorino, imprenditore, e Stefano Rossi, responsabile tecnico di azienda, tutti accomunati dalla passione per il volo.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da Corrado Chiolerio (presidente), Matteo Di Patrizi e Giulio Mazzucato. La nuova presidente, France-Line Costi, si mostra determinata a fare bene e a guidare il Club con passione. La sua dedizione per il volo è evidente, avendo effettuato nel 2011 un giro d’Italia in solitaria in aereo per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, un’impresa storica nel volo privato italiano.

“Sarà una grande sfida – ha dichiarato dopo la plebiscitaria elezione – ma la squadra di lavoro è ottima e siamo tutti fiduciosi. Ci sono tutte le carte per un nuovo inizio”, ha dichiarato France-Line Costi dopo la sua elezione plebiscitaria.