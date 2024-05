Premio Mimmo Angeli: venerdì le premiazioni della terza edizione.

Terza edizione del premio di giornalismo ideato dedicato allo storico direttore de “Il Corriere Mercantile” Mimmo Angeli. La premiazione è in programma venerdì 17 maggio alle ore 18.00, presso la Società Economica di Chiavari.



Saranno premiati il direttore de ‘La Stampa’ Andrea Malaguti per la sezione cronaca, Ilaria D’Amico per la sezione sport e Daniele Raineri inviato di ‘Repubblica’ per la categoria giovani.

La consegna sarà preceduta da un dibattito sul tema: “Fare informazione oggi tra fake news e social network”. Si cercherà di rispondere ad una intrigante domanda:

“Come è possibile individuare l’autenticità delle notizie che incontriamo in rete e in particolare sui social network, considerati oggi il principale canale di diffusione delle fake news?”.

Tre giornalisti di chiara fama, ma soprattutto tre cronisti affidabili e appassionati, documentati e precisi, con il buon senso di saper dire e scrivere spesso le cose giuste e necessarie.

La prenotazione è consigliata e può essere effettuata online sulla piattaforma Eventbrite o telefonando al numero 3472502800. ABov