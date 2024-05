Acquistando il biglietto sui canali online del circuito

Negli UCI Cinemas arrivano i magneti brandizzati di If. In occasione dell’arrivo in sala di If – Gli amici immaginari, il nuovo film di John Krasinski che vede la presenza di Ryan Reynolds nel cast, UCI Cinemas lancia un’iniziativa speciale dedicata a tutti gli spettatori. Basterà comprare un biglietto per le proiezioni previste dal 16 al 19 maggio sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito per ricevere in omaggio l’esclusivo magnete del film.

Nella versione italiana di If – Gli amici immaginari, distribuito da Eagle Pictures, sono Ciro dei Jackal e Pilar Fogliati a dare voce ai personaggi di Blue e Blossom.

IF (acronimo di Imaginary Friend) è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

A dare le voci agli IF nella versione originale sono Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora.