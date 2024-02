Al Festival di Sanremo 2024 arriva dal 5 al 10 febbraio Area Stile ON AIR l’esclusivo polo radiofonico nel prestigioso Hotel Royal

Ospiterà gli artisti e i loro entourage per tutta la settimana in un contesto unico e raffinato

Nel cuore della vibrante atmosfera del Festival di Sanremo 2024 nasce “Area Stile ON AIR”, il polo radiofonico che accoglierà nel prestigioso Hotel Royal otto rinomate emittenti per offrire agli artisti e al loro entourage un’esperienza esclusiva.

Queste le radio che avranno la loro sede all’interno di “Area Stile ON AIR” e che raggiungono quotidianamente un pubblico di circa 600 mila ascoltatori e settimanalmente di oltre 4 milioni di ascoltatori complessivi: Radio Stop, CiccioRiccio, Radio Studio Delta, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale, Radio Italia Anni ’60 e Rgs/Tgs.

Ogni emittente porterà il proprio stile distintivo, offrendo ai suoi ascoltatori interviste esclusive in cui i talentuosi artisti dell’Ariston condivideranno le loro storie con il mondo, approfondimenti sulla settimana più importante della musica italiana e contenuti unici direttamente dal cuore del Festival di Sanremo, con la missione di unire la magia della musica con la professionalità di alcuni degli speaker più apprezzati d’Italia.

“Area Stile ON AIR” non sarà solamente la sede delle postazioni radio ma offrirà, dal 5 al 10 febbraio, un ambiente accogliente e raffinato, uno spazio privato, dedicato agli addetti ai lavori, con un’area beverage e food di qualità per coccolarsi durante l’intensa settimana del Festival. Un’oasi di tranquillità e comfort nel caos e nella frenesia di Sanremo!

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’ideatore di Area Stile Lanfranchi Marco, il discografico Manuel Magni e la responsabile esecutiva Sara Bolzani.

Media partner dell’area è MANINTOWN, riferimento nel settore della musica e del cinema che, quotidianamente, dà voce e supporto ai talenti italiani ed internazionali.