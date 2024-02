Si è conclusa sabato 10 febbraio la XVII edizione di Casa Sanremo, un’edizione da record, centralità dell’area hospitality del Festival

Il successo dai grandi numeri che confermano la centralità dell’area hospitality del Festival della canzone italiana: 6.024 pass, 580 esibizioni live, 88 presentazioni di libri, 220 ore di produzione televisiva. Sono state già annunciate le date per il prossimo anno: dal 25 gennaio all’8 febbraio 2025, due settimane di appuntamenti ed eventi imperdibili.

Casa Sanremo, a circa 150 metri dall’Ariston, si sviluppa su una superficie di 7.900 mq e quest’anno, aprendo eccezionalmente il venerdì precedente all’inizio del Festival, ha ospitato migliaia di visitatori che ogni giorno hanno animato gli spazi e le aree della Casa per vivere la settimana sanremese in un’ottica totalmente diversa.

Un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono nella Città dei Fiori, un luogo multiforme dove hanno preso vita iniziative culturali dall’ampio respiro, spaziando dalla musica all’attualità, dalla letteratura all’arte e alla cucina.

Siamo talmente soddisfatti e felici di quanto abbiamo e stiamo raccogliendo dall’Edizione 2024 di Casa Sanremo che non sentiamo la stanchezza e siamo già a lavoro per preparare la 18esima edizione.

Abbiamo raggiunto numeri incredibili, abbiamo potenziato i nostri canali social e di comunicazione, abbiamo accolto giornalisti ed artisti da tutto il mondo e abbiamo stretto delle partnership di livello internazionale, rafforzando la sinergia con tutte le forze RAI.

Uno standard qualitativo altissimo che ci ha permesso di scommettere anche sulla cultura, sulla solidarietà e su grandi temi di attualità vicini soprattutto ai giovani e alle famiglie.

Il dialogo con il nostro pubblico, che è sempre più numeroso, è un dialogo costante che dura tutto l’anno. Non prendete impegni per quest’estate perché ritornerà Casa Sanremo estate – ha dichiarato il Patron di Casa Sanremo e Presidente Consorzio Eventi Vincenzo Russolillo.

Riportiamo i principali numeri: mq allestiti: 7900; contatti web totali: 4375000; casasanremo.it: 517000 impression; casasanremo.it: 52000 visitatori; articoli rassegna stampa: 1400; produzione televisiva: 220 ore; pass: 6024; risorse: 523; esibizioni live: 580; dj set: 19; presentazioni editoriali per Casa Sanremo Writers: 83 autori selezionati per La Vetrina e 5 autori RAI LIBRI; partecipazione al Concorso letterario da tutte le Regioni italiane e da 4 Stati Esteri; Casa Sanremo TV: 1127836 contatti totali e 472000 contatti medi giornalieri; Radio Casa Sanremo: 102 ore in diretta e 62000 contatti medi giornalieri; Facebook: 69049 follower, 1947443 copertura, 58165 interazioni; Instagram: 20596 follower, 241054 impression, 216000 contatti medi giornalieri; YouTube (1): 3557 iscritti, 479722 impression; YouTube (2): 53245 visualizzazioni totali, 3098 ore di visual.