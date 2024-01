Addio Kaiser: E’ Morto Franz Beckembauer

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franz Beckenbauer, noto come “Kaiser”.

L’ex giocatore, considerato uno dei difensori più grandi della storia del calcio, ci ha lasciati all’età di 78 anni.

Nato l’11 settembre 1945 a Monaco di Baviera, Beckenbauer ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico mondiale.

Vincitore del Pallone d’oro in due occasioni, nel 1972 e nel 1976, è il primo difensore ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento due volte.

La sua abilità e il suo contributo nel calcio lo hanno posizionato al quarto posto nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, secondo la rivista World Soccer.

La sua carriera ha spaziato dal Bayern Monaco, dove ha trascorso gran parte della sua carriera, ai New York Cosmos e all’Hamburg, conquistando titoli nazionali e internazionali.

Con la Germania Ovest, ha partecipato a diversi mondiali e europei, vincendo da protagonista l’Europeo del 1972 e la Coppa del Mondo del 1974.

Dopo il ritiro dal campo, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando la Germania Ovest alla vittoria del Mondiale del 1990, oltre ad ottenere successi con l’Olympique Marsiglia e il Bayern Monaco.

È tra i pochi a vantare vittorie sia da giocatore che da allenatore a livello mondiale, unendo questo prestigioso traguardo a quello di essere stato capitano della nazionale vincitrice, un risultato condiviso solo con Mário Zagallo e Didier Deschamps.

La sua eredità nel calcio rimarrà indelebile, con un’incredibile serie di successi sia come giocatore che come allenatore, anche se la sua ultima apparizione in una finale mondiale nel 1986 si concluse con una sconfitta contro l’Argentina guidata da Diego Armando Maradona.