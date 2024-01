Terremoto Lista Toti, dimissioni capogruppo Vaccarezza irrevocabili

Terremoto in “Cambiamo! con Toti presidente”. Il savonese Angelo Vaccarezza non è più il capogruppo regionale della Lista Toti. Le dimissioni a sorpresa e “irrevocabili” sono state comunicate stamane all’inizio della seduta dell’Assemblea legislativa della Liguria.

Vaccarezza non avrebbe gradito il mancato sostegno dei suoi colleghi alla proposta di eliminare l’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore della riforma dei servizi funebri.

“Rinuncio al ruolo di capogruppo – ha annunciato a sorpresa Vaccarezza in aula – chiedo di passare tutte le incombenze al vicecapogruppo Giovanni Boitano, in attesa che venga nominato il nuovo capogruppo.

Credo che questo passo sia doveroso per le vicende che sono avvenute a fine anno scorso: nell’ultimo ufficio di presidenza sono stato messo fuori gioco dal mio partito, non ho votato un articolo del collegato alla legge di Bilancio, la logica conseguenza è rimettere il mandato nelle mani del gruppo.

Mi sarei dimesso già nell’ultimo consiglio regionale del 2023, ma la tragedia che ha colpito il collega Sauro Manucci (FdI) mi aveva indotto a tacere e a rimandare a oggi.

Nulla cambia nei rapporti all’interno di questa maggioranza. Resto uomo di centrodestra e con totale fiducia nel governatore Giovanni Toti, di cui ho sposato la causa nove anni fa. Il mio voto non mancherà.

Ringrazio i colleghi Claudio Muzio (FI) e Gianni Pastorino (Linea condivisa) perché nell’ultimo ufficio di presidenza, quando sono stato messo fuorigioco dal mio partito e ho preso atto di non averne rappresentanza, entrambi hanno espresso nei miei confronti una posizione di rispetto personale che non è scontata”.

“Non cambia nulla per la maggioranza – ha dichiarato Toti – anche perché Angelo Vaccarezza ha dichiarato di voler restare nel centrodestra. Non ne sapevo nulla. Tuttavia, non cambiano i numeri della maggioranza. Almeno la buona educazione di informare non tanto il presidente di Regione Liguria, ma i suoi colleghi del gruppo consiliare comunque poteva averla.

Umanamente sono un po’ deluso. Politicamente sono perplesso perché non ho capito le motivazioni.

Vaccarezza avrà avuto qualche delusione ma in politica si gioca in squadra, quando si è in testa alla classifica voler fare i protagonisti non fa bene alla squadra.

Domani riuniremo il gruppo regionale e saranno i consiglieri a decidere chi sarà il nuovo capogruppo”.