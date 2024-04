Poco fa, intorno alle 9, nella parte discendente di via XII Ottobre verso piazza Corvetto, si è verificata la rottura di un tubo che ha generato una fuoriuscita copiosa di acqua che è giunta fino in piazza Corvetto.

Il traffico risulta bloccato e deviato. Sul posto è presente la Polizia Locale.

Via XII Ottobre direzione IV Novembre è stata chiusa. Stessa sorte per via Roma e la Galleria Bixio in direzione Corvetto.

Sul posto sono presenti i tecnici di Iren.