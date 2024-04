Trovato accoltellato su panchina al Cep, l’indagine ai carabinieri

Un uomo sui sessant’anni è stato trovato accoltellato e privo di sensi su una panchina di via Calamandrei al Cep di Voltri.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 3 e i militi della Croce Verde Praese che, dopo averlo soccorso, lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Dalla prima ricostruzione l’uomo, intorno alle 13.30, sarebbe tornato a casa senza la spesa e ubriaco facendo arrabbiare la compagna che al culmine della lite, lo avrebbe colpito con una bottiglia.

I militari stanno cercando di capire se sia stata la stessa donna a ferirlo all’addome con una coltellata.

Ma la donna nega ogni responsabilità. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Arenzano che l’avrebbero indagata, anche dopo aver ascoltato le testimonianze dei vicini di casa.