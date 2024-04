Sampdoria-Como 1-1: a Borini risponde Cutrone

Termina con il risultato di 1-1 l’incontro tra Sampdoria e Como valido per la 35^ giornata di campionato di Serie B.

Nel primo tempo protagonista Stankovic e la difesa blucerchiata.

I gol entrambi nel secondo tempo. Al 21′ Borini porta in vantaggio i blucerchiati. A riportare in parità è Cutrone.

Il Como cerca in ogni modo di conquistare i tre punti, ma gli uomini di Pirlo resistono e il risultato non cambia.

Il tabellino

Sampdoria – Como 1-1 (0-0)

Marcatori : 21’ s.t. Borini (S), 37’ s.t. Cutrone (C)

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini (29’ s.t. Leoni), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Murru; Depaoli (35’ s.t. Benedetti), Esposito; Borini (29’ s.t. Pedrola). All. Pirlo.

COMO (4-4-2): Semper; Sala, Barba, Goldaniga, Iovine; Da Cunha, Braunoder (40’ s.t. Bellemo), Baselli (25’ s.t. Abildgaard), Strefezza (30’ s.t. Verdi); Gabrielloni (25’ s.t. Nsame), Cutrone (40’ s.t. Gioacchini).

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Arbitro: Camplone di Pescara. Assistenti: Carbone di Napoli e Politi di Lecce. Quarto ufficiale: Delrio di Reggio Emilia. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Maresca di Napoli.

Ammoniti : 24’ p.t. Depaoli (S), 24’ p.t. Sala (C), 8’ s.t. Borini (S), 16’ s.t. Strefezza (C), 24’ s.t. Braunoder (C), 45’ s.t. Esposito (S).