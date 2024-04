25 Aprile, Antifa: morte a Bucci. Ora arriva solidarietà pure da Anpi

Dopo che ieri gli esponenti di associazioni, partiti politici (per la maggior parte di centrodestra) e comuni cittadini avevano già espresso all’unisono solidarietà al sindaco Marco Bucci per le minacce di morte ricevute dagli Antifa, stamane i responsabili di Anpi Genova hanno espresso ufficialmente anche loro “solidarietà al sindaco Marco Bucci” per le minacce e parole offensive scritte sui muri del Centro città a seguito del corteo degli Antifa alla vigilia del 25 Aprile.

“Il sindaco Bucci – hanno spiegato da Anpi – proprio ieri era in piazza con noi per celebrare il 79°anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Ogni frase, ogni atto che richiami violenza e aggressioni, facendo riferimento ai momenti peggiori del nostro passato, non solo vanno respinte perché fuori dalla storia, ma anche perché sono un segnale pericoloso che mina la democrazia italiana, nata dalla lotta partigiana, che ha espresso la superiorità etica e morale attraverso la Costituzione antifascista della nostra Repubblica”.