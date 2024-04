Teatro Modena, arriva Il viaggio di Victor

E’ stato presentato in conferenza stampa venerdi 23 aprile al teatro Modena Il viaggio di Victor, per la regia di Davide Livermore che ha scelto un testo inedito in Italia di Nicolas Bedos, la cui prima assoluta è attesa per venerdì 3 maggio allo stesso Modena; interpreti l’ormai nota al pubblico genovese Linda Gennari, Antonio Zavatteri e Diego Cerami (in video).

L’autore Nicolas Bedos, anche attore e regista, ha attratto l’attenzione di pubblico e critica in Francia e in Europa con le proprie opere teatrali e cinematografiche, vincendo diversi premi tra cui un César per il film La belle époque (2019), interpretato da Fanny Ardant e Daniel Auteuil.

Al centro di Il viaggio di Victor ci sono un uomo, che ha perso la memoria dopo un incidente d’auto, e una donna che lo assiste.

Lei lo incoraggia a riavvolgere il nastro della memoria, a cercare i ricordi, lo richiama alla sua responsabilità: sembra conoscerlo molto meglio di quanto lui non voglia ammettere.

Mercoledì 8 maggio alle ore 17,30 la compagnia incontra il pubblico al teatro Modena. Conduce Paolo Borio. Ingresso libero con prenotazione.

Al termine aperitivo offerto dall’Associazione Amici del Teatro. ELI/P.