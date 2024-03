GP Arabia Saudita 2024: Verstappen in pole, Leclerc in prima fila!

Bearman (Ferrari) si difende

Verstappen conquista la pole position del GP di Arabia Saudita.

Il campione del mondo in carica ha battuto il record della pista sul circuito di Jeddah, precedendo di un soffio Charles Leclerc.

Il monegasco, in prima fila come in Bahrain, scatterà davanti a Sergio Perez e Fernando Alonso.

Terza fila per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, seguite dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Chiudono la top-10 Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Esordio positivo per Oliver Bearman, che ha sostituito l’infortunato Carlos Sainz al volante della Ferrari. Il 19enne britannico ha conquistato l’undicesima posizione in griglia, al fianco della Williams di Alexander Albon.

Delusione per Daniel Ricciardo, solo quattordicesimo con la sua McLaren, mentre Guanyu Zhou chiude lo schieramento con la Alfa Romeo.

La gara di oggi si preannuncia ricca di spettacolo e di duelli. Verstappen cercherà di bissare il successo del Bahrain, mentre Leclerc e le Ferrari proveranno a insidiarlo. Da tenere d’occhio anche le Mercedes, che in Arabia Saudita potrebbero essere più competitive.

Dove vedere in Tv il Gran Premio

E’ possibile vedere il Gran Premio di Arabia Saudita 2024 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

La griglia di partenza del Gp Arabia Saudita di F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lando Norris (McLaren)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (RB)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Oliver Bearman (Ferrari)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Daniel Ricciardo (RB)

15. Nico Hulkenberg (Haas)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)