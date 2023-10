A fuoco appartamento, ma la proprietaria è in vacanza

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco credendo che l’anziana fosse nell’appartamento

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigli del fuoco del distaccamento Genova Est – Mario Meloncelli, sono stati impegnati in un incendio di un appartamento in via Novaro a Genova.

In prima battuta i vicini avevano segnalato l’ipotetica presenza dell’anziana proprietaria.

I Vigili hanno così sfondato la porta d’ingresso per effettuare la perlustrazione che aveva dato esito negativo. Fortunatamente la donna era al sicuro in vacanza.

La squadra ha così provveduto a spegnere l’incendio sviluppatosi nella cappa della cucina e far evacuare il denso fumo sviluppatosi nell’incendio.