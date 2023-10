Rezzoaglio, cercatore di funghi cade in un dirupo: deceduto

Questa mattina, un uomo di 63 anni di Assago (MI) si era recato a cercare funghi nei boschi fra Codorso e Ca’ degli Alessandri in zona Rezzoaglio quando, per una presunta scivolata, è caduto per circa 25 metri in una scarpata finendo nel sottostante ruscello.

Alle tredici circa, non avendo fatto rientro, sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, del Soccorso Alpino con la collaborazione dei carabinieri e dei militi locali.

Il ritrovamento, a circa trenta metri dalla strada, è avvenuto da parte del CNSAS. Il medico non ha potuto che constatare il decesso.

I vari enti, collaborando, hanno portato la salma all’ambulanza per il trasporto in obitorio.

